О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со Спецпредставителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со Специальным представителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри.

В ходе беседы затрагивались вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в привязке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго.

Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения Президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия.