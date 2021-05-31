Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 1 июля 2021 года

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни

Как мы уже анонсировали на прошлом брифинге, завтра, 2 июля в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

С.В.Лавров и А.Аз-Зайяни проведут обстоятельный разговор по ситуации в Сирии, арабо-израильскому урегулированию, перспективам устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива и другим актуальным аспектам региональной повестки дня, обсудят ключевые вопросы российско-бахрейнского взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.

О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в государства Юго-Восточной Азии

5-8 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Государство Бруней-Даруссалам, Республику Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

5 июля в Бандар-Сери-Бегаване состоятся встреча С.В.Лаврова с Султаном Брунея Х.Болкиахом и переговоры со Вторым министром иностранных дел Э.Юсофом. Планируется обмен мнениями по широкому спектру тем двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, в сферах обороны и безопасности.

Предстоит обсуждение взаимодействия двух стран в рамках ООН и на других международных площадках. С учетом председательства Брунея в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии особое внимание будет уделено вопросам продвижения стратегического партнерства Россия – АСЕАН, координации шагов в рамках асеаноцентричных форумов и форматов.

6 июля в Джакарте С.В.Лавров встретится с Президентом Индонезии Дж.Видодо и проведет переговоры с Министром иностранных дел Р.Марсуди. Планируется провести дискуссию по всему комплексу двусторонних отношений, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В программу визита также включено проведение в видеоформате совместного с Р.Марсуди специального совещания министров иностранных дел Россия – АСЕАН по случаю 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога нашей страны с «десяткой». Оно будет сфокусировано на задачах дальнейшего развития стратегического партнерства с Ассоциацией и вопросах формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР.

Намечена отдельная встреча С.В.Лаврова с Генеральным секретарем Ассоциации Л.Хоем.

7 июля во Вьентьяне планируются встречи С.В.Лаврова с Президентом Лаоса Т.Сисулитом, Премьер-министром П.Випхаваном, а также переговоры с Министром иностранных дел С.Коммаситом.

В рамках существующих между Россией и Лаосом отношений стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в основе которого конструктивный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество и узы традиционной дружбы, стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно- технической и гуманитарной областях, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

Основные контрпрограммы визита С.В.Лаврова обозначены. В случае изменений оперативно вас проинформируем.

Об официальной церемонии открытия Года истории Россия – Греция в 2021 году

2 июля в Афинах состоится официальная церемония открытия Года истории Россия – Греция, проводимого в 2021 г. под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Греческой Республики.

Председатели национальных Оргкомитетов Года – помощник Президента Российской Федерации В.Р.Мединский и Президент Греческого фонда парламентаризма Э.Хадзивасилиу – подпишут Совместное заявление об утверждении программы Года. Перечень мероприятий с обеих сторон насчитывает более 140 пунктов, реализация некоторых из них уже началась.

Договоренность об этом масштабном культурно-гуманитарном проекте была достигнута по итогам переговоров министров иностранных дел С.В.Лаврова и Н.Дендиаса в Москве 6 ноября 2019 г. В ходе встречи в Афинах 26 октября 2020 г. главы внешнеполитических ведомств подписали соответствующий Совместный меморандум. Официально Год истории был объявлен Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным в Афинах 25 марта с.г. «на полях» центральных торжеств по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы.

Весьма символичен тот факт, что Год истории приурочен к отмечаемой в этом году знаменательной дате – 200-летию начала Греческой революции. С уверенностью можно сказать, что это наш общий праздник. Россия без преувеличения внесла решающий вклад в обретение Грецией независимости, способствовала становлению ее государственности. Важнейшую роль в успехе борьбы сыграла победа союзной эскадры России, Англии и Франции над турецко-египетским флотом в Наваринском сражении 20 октября 1827 г. Уже в сентябре 1828 г. Российская империя установила дипломатические отношения с нарождавшимся греческим государством, что стало первым международным признанием его независимости. Наконец, положение о предоставлении Османским правительством Греции статуса автономии было впервые зафиксировано в Адрианопольском мирном договоре 1829 г. в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. Большое число мероприятий в рамках Года истории будет посвящено теме национально-освободительной борьбы греческого народа и роли России в освобождении Греции.

Проверенные временем традиции дружбы и взаимовыручки, уважения и искренней симпатии составляют прочный фундамент российско-греческого сотрудничества и на современном этапе. Цель Года – подчеркнуть особый характер духовных и культурных уз, связывающих наши народы, сохранить память о ярких общих страницах прошлого и передать это значимое наследие будущим поколениям.

В Афинах В.Р.Мединский проведет встречи с Министром культуры и спорта Греческой Республики Л.Мендони и Президентом Греческого фонда парламентаризма, председателем греческого Оргкомитета Года Э.Хадзивасилиу. В мероприятиях примет участие Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, координатор Года М.Е.Швыдкой.

О заседании Совета Безопасности ООН по Боснии и Герцеговине

29 июня с.г. по инициативе Российской Федерации было проведено заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине. Основное внимание было уделено сюжету вокруг якобы состоявшегося назначения гражданина ФРГ К.Шмидта на должность Высокого представителя по БиГ.

С российской стороны было акцентировано, что любой номинант на эту должность без согласия СБ ООН и всех боснийских сторон не будет обладать не только легитимностью, но и достаточной политической поддержкой для реального содействия постконфликтному урегулированию. К настоящему моменту такого согласия нет. Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете Совета по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в БиГ (Дейтонского соглашения 1995 г.), между самими боснийскими сторонами и в обход ООН несовместимы с интересами достижения устойчивого мира и стабильности в БиГ.

О требованиях Чехии к России выплатить компенсации за взрывы в Врбетице

Сюжет со взрывами в Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминает рассказы о похождениях бравого солдата Швейка из бессмертного произведения Я.Гашека. Та же фантасмагория, граничащая (а иногда и переходящая границу) с абсурдом. Подобная «концепция» не дает возможности рассуждать о случившемся в рациональных категориях, становится бессильной дипломатия, которая подменяется различными литературными жанрами. «Швейковщина» в чистом виде. Попытаюсь найти смысл в том, что происходит в Праге с опорой на хоть какие-то факты. Понять, чего хочет Чехия и что на самом деле соответствует интересам граждан этой страны достаточно сложно из-за несистемных противоречий и абсурдных заявлений политического эстеблишмента этой страны.

Российское посольство в Праге получило чешскую ноту, в которой наши партнеры, отмахнувшись от каких-либо юридических процедур и даже не пытаясь подкрепить фактами звучавшие из уст официальных лиц различного калибра безосновательные обвинения, выдвинули абсурдные требования о возмещении Россией «причиненного международным противоправным деянием вреда». Новое слово в международном праве. Не уверена, что оно разумное, но термин интересный. При этом стоит напомнить, что в самом руководстве Чехии нет единства в оценках и версиях произошедших семь лет назад взрывов на военном складе в Врбетице, не завершены следственные мероприятия по факту происшествия, не говоря уже о наличии судебного вердикта. Абсурдно не только говорить о каких-то требованиях, а в принципе странно обсуждать политические заявления на тему, которая должна находиться с юридической плоскости и в компетенции суда. Но мы имеем дело с ситуацией, находящейся за рамками здравого смысла. Даже не буду пытаться спрашивать, где же презумпция невиновности. Об этом можно было говорить, если бы были соблюдены хотя бы какие-то юридические формальности. Их нет.

Вердикт наш прост. Прага запуталась в версиях, в собственных интересах (к национальным это не имеет никакого отношения) и переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты.

Предложения чешской стороны о проведении обсуждения её претензий рассматриваем как неприемлемые. Своё отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве (который будет вызван в МИД России).

О докладе ЕС о правах человека и демократии в мире за 2020 г.

Опубликованный на днях доклад ЕС о правах человека и демократии в мире за 2020 г. однозначно свидетельствует в пользу того, что в Брюсселе продолжают следовать деструктивной линии на инструментализацию правочеловеческой проблематики и продвижение политизированного и откровенно избирательного подхода к вопросам соблюдения прав человека в мире.

При этом очевидно, что градус адресованных третьим странам претензий прямо пропорционален ухудшению ситуации в самом Евросоюзе и его государствах-членах. В данном случае можно проследить логику – чем хуже дома, тем громче и напористее нападки на соседей. За примерами далеко ходить не надо. Это сохраняющийся позорный феномен безгражданства, системные проблемы с соблюдением прав национальных и языковых меньшинств, насаждение цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией, ежедневно множащиеся факты ущемления журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, торжественные марши бывших легионеров СС и тех, кто героизирует коллаборационистов, по улицам ряда европейских городов. Это проходит либо с молчаливого согласия брюссельской бюрократии, либо при непосредственном участии стран-членов ЕС.

На этом фоне не можем рассматривать беспардонные попытки ЕС навязывать свое видение правочеловеческой ситуации в третьих странах иначе как содержательно и морально ничтожные.

О состоявшемся в Сенате Франции семинаре, посвященном антисемитизму на Украине

Обратили внимание на состоявшийся 21 июня с.г. в здании Сената Франции семинар, посвященный проблеме антисемитизма на Украине в контексте предстоящего 80-летия трагедии в Бабьем Яру. Инициатором мероприятия стала французский сенатор Н.Гуле, посетившая в начале июня с.г. Украину в составе парламентской делегации. В качестве основных докладчиков выступили депутат Верховной Рады Украины В.Рабинович и видный французский писатель и общественный деятель, бывший узник варшавского гетто М.Хальтер.

Участники семинара представили факты, подкрепили фотографиями. С тревогой говорили об укоренившейся в последние годы на Украине тенденции к героизации нацистских преступников и коллаборационистов, росте антисемитизма, подчеркнули невиданный, с их точки зрения, размах кампании по возвеличиванию эсэсовцев из числа украинских националистов, в том числе из дивизии «Галичина». Внимание французской общественности и властей было привлечено к давно очевидной для нас в России проблеме разгула неонацизма на Украине, что выглядит особенно кощунственно на фоне годовщины чудовищного преступления фашистов в Бабьем Яру под Киевом. Сенатор Н.Гуле направила письменный вопрос Министру Европы и иностранных дел Франции, в котором выразила крайнюю озабоченность активизацией на Украине неонацистских партий, готовящих в своих лагерях боевиков, прежде всего из числа молодежи, и поинтересовалась позицией на этот счет МИД Франции. Не скроем, что и нас весьма интересует ответ официального Парижа на этот вопрос. С интересом с ним ознакомимся, если, конечно, он последует.

К сожалению, прошедшее мероприятие не получило широкого освещения во французском информационном пространстве. Тоже логично, ведь доклад ЕС о правах человека и демократии в мире за 2020 г. подобную проблематику подробно не осветил. В принципе во Франции и на Западе предпочитают не замечать, как неонацизм и антисемитизм поднимают голову на Украине, в стране, народ которой испытал на себе ужасы фашизма и вместе с другими народами СССР внес огромный вклад в победу над гитлеровским оружием.

Вместе с тем сам факт проведения упомянутого семинара подтверждает, и мы с удовлетворением это отмечаем, что во Франции есть люди, которые видят и честно говорят о тревожных, драматических процессах, происходящих на Украине. Хотелось бы, чтобы и официальные власти всех без исключения европейских государств обратили на это внимание. Уже пора.

О перспективах Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

14 июля исполняется ровно шесть лет с тех пор, как в 2015 г. был заключён СВПД. Эти важнейшие международные договорённости, скреплённые резолюцией СБ ООН 2231, дали миру надежду на всестороннее урегулирование одной из наиболее острых и долгоиграющих проблем в области ядерного нераспространения, которая была связана с накопившимися на тот момент у МАГАТЭ вопросами в отношении иранской ядерной программы.

Таким образом, дипломатия взяла верх, разговоры о прочих «опциях на столе» поутихли, а Агентство в сравнительно короткий срок – за шесть месяцев – смогло восстановить полную картину и устранить все свои информационные пробелы в отношении ядерной деятельности в ИРИ, обеспечив её предельную прозрачность. На протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов МАГАТЭ. Убеждены, что от этого выиграли и Тегеран, и Агентство, и всё международное сообщество. Те, кто привык видеть в Иране перманентную угрозу, лишились одного из главных своих аргументов – возможности утверждать, что иранская ядерная программа имеет военную направленность.

СВПД подтвердил свою эффективность и востребованность даже тогда, когда одна из вовлечённых сторон, причем активно участвовавшая в выработке договоренностей, – США – в одностороннем порядке отказалась от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки» и перенаправила свою мощь на создание препятствий выполнению резолюции СБ ООН 2231 всеми ответственными и законопослушными странами. С сожалением и озабоченностью приходится констатировать, что, заявив о желании вернуться к осуществлению СВПД, нынешняя американская администрация пока не предприняла никаких практических шагов, которые свидетельствовали бы об отказе от разрушительного курса своих предшественников. Все ранее введённые против Ирана односторонние санкции вместе с ограничениями и запретами на реализацию проектов СВПД по реконфигурации иранской ядерной программы продолжают действовать. Ответные шаги Тегерана по всё более глубокой «заморозке» своих обязательств по СВПД – прямое следствие непродуманной политики Вашингтона, густо замешанной на иранофобии, идеях по смене режимов и т.д.. В мире всем здравым силам совершенно ясно, что нет более провальной политики, чем «максимальное давление», из-за которой и США в конечном итоге попали под собственный «каток», получив исторический урок изоляции в СБ ООН.

Главный вопрос сегодня состоит не в том, кто виноват (ответ есть), а что делать. Ведущиеся сейчас переговоры направлены именно на это. Фундаментальной подвижкой за последние месяцы стало согласие Вашингтона поработать вместе со странами-участницами СВПД, включая Иран, над потенциальной схемой, позволяющей США вернуться к полному соблюдению требований договоренностей при параллельном, встречном движении со стороны Тегерана. Начиная с апреля текущего года, состоялось в общей сложности шесть очных раундов интенсивных консультаций под эгидой Совместной комиссии СВПД, которые сопровождались практически непрерывной работой на экспертном уровне. Точное число рабочих контактов невозможно подсчитать. Отмечаем в этом контексте незаменимую роль Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) и лично заместителя Генерального секретаря ЕВС Э.Моры (Испания), который ценой неимоверных усилий сумел выстроить соединительный мост между всеми заинтересованными партнёрами, включая Вашингтон и Тегеран, несмотря на довлеющий над иранскими переговорщиками запрет на прямые переговоры с американцами.

За эти три месяца делегациям удалось значительно продвинуться в согласовании параметров и модальностей восстановительного процесса в СВПД, определить ответ и последовательность тех шагов, которые предстоит предпринять США и Ирану, проанализировать, каким образом будут закрепляться соответствующие обязательства и обеспечена их проверка. Американцам, конечно, сложно признавать свои нарушения международного права и допущенные стратегические просчёты, но иного пути нет. В свою очередь Иран обещает незамедлительно отыграть назад по всем позициям своей приостановки и вернуться к неукоснительному выполнению всех положений «ядерной сделки» 2015 г. Искренне надеемся, что так оно и будет.

Наряду с полным пересмотром ранее принятых американской стороной антииранских рестрикций, вступающих в противоречие с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, первостепенное значение, конечно, имеет скорейшее восстановление проверочной деятельности МАГАТЭ в ИРИ в тех масштабах, которые были заданы СВПД. Это позволит Агентству неотрывно держать руку на пульсе происходящего в иранской ядерной программе, а ведь именно на транспарентности основывается глобальный режим ядерного нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО. Исходим из того, что МАГАТЭ продолжит на высоком профессиональном уровне выполнять свою миссию как в плане применения гарантий в Иране в связи с ДНЯО, так и обеспечивая проверку соблюдения иранской стороной ядерных обязательств по СВПД.

Таким образом, основной вектор усилий направлен на то, чтобы вернуть осуществление СВПД в устойчивое, предсказуемое русло и создать условия для нормализации международного сотрудничества с ИРИ в экономике, торговле, научно-технической области, включая мирный атом. Российская сторона в этом заинтересована, поскольку Иран – наш сосед, с которым нас связывает множество общих проектов, деловых контактов и культурных связей. Речь о пересмотре или расширении охвата всеобъемлющих договорённостей 2015 г. не идёт. Идеи на этот счёт звучат далеко не первый год, но совершенно очевидно, что они не имеют перспективы, а будут только сковывать продвижение в сторону перезапуска «ядерной сделки» на полную мощность. Считаем, что всё необходимое для восстановления СВПД заложено в самом документе, который дался большой ценой.

Россия, как и все остальные стороны, стремится к скорейшему завершению переговорного процесса, желательно не позднее шестой годовщины СВПД. Но это, скорее, желаемая психологическая отметка. Настоящий ценностью является качественный результат, который, как мы надеемся, будет достигнут. Как подсказывает жизнь, секрет живучести СВПД состоит в том, что эти договорённости не имеют разумной альтернативы, а без них мир и безопасность становятся более уязвимыми.

О ситуации в Эфиопии

Внимательней следим за развитием военно-политической обстановки в дружественной Федеративной Демократической Республике Эфиопии. Считаем, что принятое федеральным правительством страны 28 июня с.г. в одностороннем порядке решение о немедленном установлении режима прекращения огня в эфиопском регионе Тыграй – шаг в правильном направлении.

Надеемся, что реализация этой инициативы будет способствовать качественному улучшению гуманитарной обстановки, поэтапной социально- экономической стабилизации, позволит провести посевную кампанию, вернуть внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания.

Призываем все политические силы поддержать эти шаги эфиопского правительства в целях возвращения региона к миру, восстановлению нормальной жизни населения. Исходим из того, что в урегулировании внутриэфиопского конфликта решающая роль принадлежит самим эфиопам при содействии в первую очередь африканского сообщества.

О XVI конференции городов-партнеров России и Германии

28-30 июня с.г. в Калуге состоялась XVI конференция городов-партнеров России и Германии. Отрадно, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, мероприятие все же удалось провести, хотя и в «усечённо-гибридном» формате.

Особенно важно, что двустороннее региональное и межмуниципальное сотрудничество продолжает поступательно развиваться на фоне сложного периода в двусторонних отношениях. На сегодняшний день региональные связи поддерживаются между двадцатью субъектами Российской Федерации и землями Германии, реализуются 120 соглашений о партнёрствах между муниципалитетами наших стран. Исходим из того, что побратимские связи по линии городов открывают хорошие перспективы для народной дипломатии, создают благоприятную почву для расширения контактов между гражданами, положительно сказываются на экономике, торговле и туризме, придают импульс совместным научно-образовательным, культурно-гуманитарным и спортивным проектам. Видим в этом зримое свидетельство наличия общественного запроса у нас в стране и в ФРГ на улучшение российско-германских взаимоотношений.

Тезис о приоритетном характере межмуниципальных связей для продвижения позитивной динамики российско-германских отношений проводился в приветствиях организаторам и участникам форума Президента Российской Федерации В.В.Путина, Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко, Министра иностранных дел С.В.Лаврова, Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, координатора депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ П.Н.Завального.

На этом фоне, как говорится в русской пословице, в бочке меда появилась ложка дегтя. Диссонансом прозвучало видеообращение главы МИД ФРГ Х.Мааса, который, начав за здравие, закончил за упокой, не удержавшись от очередной порции негативных заявлений в адрес России. Расцениваем такие действия как неприемлемые и провокативные.

При этом положительно оцениваем итоги конференции в Калуге. В рамках заседаний ее рабочих групп обсуждены конкретные аспекты кооперации в сфере борьбы с пандемией, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, молодежных обменов, в т.ч. с целью повышения уровня профессионально-технического образования. Особое внимание было уделено важности сохранения исторической памяти в контексте 80-й годовщины вероломного нападения фашистской Германии на СССР.

Полагаем, что форум способствовал продвижению позитивной повестки дня в диалоге с ФРГ, укреплению объединительных начал в двусторонних отношениях и взаимопониманию между нашими странами и народами.

Отдельной благодарности заслуживают организаторы конференции в лице администрации Калужской области и города Калуги, Германо-Российского форума, международной ассоциации «Породненные города», сумевших обеспечить ее эффективную работу в непростых санитарно-эпидемиологических условиях.

О российско-итальянском взаимодействии по сохранению генуэзских культурных объектов Крыма и Черноморско-Азовского бассейна

Хотела бы рассказать о продолжающемся российско-итальянском взаимодействии по сохранению генуэзских культурных объектов Крыма и Черноморско-Азовского бассейна. Ранее, 25 сентября 2019 г. мы уже организовывали в Пресс-центре МИД России мероприятие для информирования общественности о проводимой по линии экспертных сообществ двух стран работе по изучению итальянского культурного наследия в Крыму. Видим, что данная тема вызывает неподдельный интерес как в России, так и в Италии.

22 июня с.г. в Генуе (область Лигурия) состоялась рабочая встреча делегации московского отделения Русского географического общества (РГО) с заместителем мэра итальянского города М.Никколо и представителями региональных научных и общественных организаций. Обсуждались результаты осуществленной в 2019 г. в Крыму российско-итальянской научной экспедиции в целях учёта, сохранения и перспективного включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО более 40 генуэзских фортификационных сооружений Крымского полуострова. Были намечены направления дальнейшего сотрудничества, в т.ч. обмен учёными и студентами по линии высших учебных заведений двух стран, внедрение инновационных технологических решений с использованием виртуальной и дополненной реальности, робототехники, искусственного интеллекта.

22 июня с.г. российская делегация также приняла участие в состоявшейся под патронатом Министерства культуры Италии при широкой поддержке местных властей конференции, посвящённой защите и сохранению генуэзских крепостей в бассейнах Средиземного, Чёрного и Азовского морей.

Хотелось бы обратить внимание, что данные мероприятия прошли в позитивном и конструктивном ключе. Партнёрами подчеркивалось отсутствие каких-либо препятствий для осуществления международной научно-исследовательской деятельности в Крыму. К примеру, в мае с.г. представитель Генуэзского университета по приглашению НКО «Фонд Севастополь» принял участие в состоявшейся в Севастополе международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики». При этом её поездка в Крым не сопровождалась какими-либо трудностями.

Со своей стороны, МИД России и российские загранучреждения продолжат работу, направленную на содействие развитию научного сотрудничества Республики Крым с зарубежными партнёрами.

Это пример того, как можно вне зависимости от политической конъюнктуры развивать взаимодействие на международной арене, направленное на изучение и сохранение истории.

Об участии германских военнослужащих в натовских учениях «Железный волк 2021» в Литве

В год 80-летия нападения фашистской Германии на СССР произошел вопиющий факт участия германских военнослужащих из состава расквартированной в Рукле (Литва) боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в прошедших в мае 2021 г. учениях Альянса под знаковым для литовских неонацистов названием «Железный волк». Напомним, что именно так называлось основанное в 1927 г. литовское фашистское движение, члены которого активно задействовались в массовых расправах над поляками и евреями. Позже, после распада организации, ее приспешники примкнули к литовским коллаборационистам и вместе с ними продолжили участие в планомерном истреблении прибалтийских евреев.

В Минобороны ФРГ, судя по ответу представителя его руководства на слушаниях в парламенте 23 июня с.г., не усмотрели в созвучности названия натовских маневров и литовского фашистского движения ничего предосудительного. Возможно, плохо знают историю, либо не знают ее вообще. Но ближе к истине вариант, что это делается злонамеренно. Не стали утруждать себя в ведомстве и объяснениями того, как участие бундесвера в учениях, направленных «на сдерживание российской угрозы» на восточном фланге НАТО, соотносится с исторической ответственностью немцев за нападение фашистской Германии на Советский Союз. Предпочли всю ответственность переложить на литовскую сторону. Якобы название «Железный волк» носит бригада, в подчинении которой находятся расквартированные в Рукле германские военнослужащие. А поскольку речь идет о национальной серии учений, то Вильнюс волен давать им наименование на свое усмотрение. При этом чиновники, хотя и не стали отрицать перед депутатами очевидное наличие в символике маневров эмблемы литовских нацистов из числа «Железных волков», упирали однако на то, что она якобы берет свое начало в Средневековье. Дескать, именно в этом виде она и находит широкое применение в современной «демократической» Литве. Прекрасно понимаем, что и шествие, и вообще все, что связано с культом огня, тоже уходит глубоко в древность, как и история свастики. Но мир сделал правильный вывод из трагедии XX в. и дал оценку событиям Второй мировой войны, идеологии фашизма и нацизма и символике, которая была эмблемой для крупнейшего преступления в истории человечества. У символики Третьего рейха есть истоки, уходящие корнями в древность, но ведь она неприемлема. Зачем придумывать, делать очевидные вещи и давать им «исторический кредит»? Эти «заигрывания» с тематикой неонацизма крайне опасны. В Берлине не могут этого не понимать.

Это далеко не первая неприглядная история, в которую оказывается замешана размещенная в Литве боевая группа бундесвера. Широкое освещение в немецких СМИ получила фактология, которая позже была подтверждена официальными лицами ФРГ. В апреле 2021 г. расквартированные в Рукле германские военнослужащие устроили «празднование» дня рождения Гитлера, в ходе которого распевали нацистские марши, антисемитские песни, издевались и избивали сослуживцев. Министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр публично осудила поведение своих подчиненных и отозвала весь взвод, в котором служили провинившиеся. Все эти вещи взаимосвязаны. Поощрение или молчаливое игнорирование «заигрывания» с нацистской символикой и идеологией приводит к таким практическим результатам. В ходе начавшихся впоследствии служебных проверок вскрылись многочисленные факты домогательств, физического насилия, проявления антисемитизма, расизма и экстремизма правого толка. У всего есть почва. Речь идет не просто о соверешеннолетних, а о военнослужащих. Выявлена еще была и крупная недостача боеприпасов. Страшно представить, что там происходило, учитывая всплывшие факты.

Поражает не столько вновь продемонстрированное разложение морально-боевого духа в рядах бундесвера, сколько прогрессирующее историческое беспамятство немцев. В сочетании эти факторы могут привести к печальным результатам. Налицо полное непонимание незнание ими сложной истории Прибалтики в период ее оккупации нацистской Германией и вообще того, что цивилизованный мир считает за гранью допустимого – «заигрывания» с темой неонацизма. Создается такое впечатление, что немцы, как и в годы Второй мировой войны, продолжают воспринимать этот регион как свою вотчину, позволяя себе творить там то, что им заблагорассудится. Возможно, они апеллируют к временам Средневековья, но мы живем в XXI в.

Об очередном примере польской государственной политики, нацеленной на фальсификацию истории периода Второй мировой войны

В преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР основной проводник современной польской исторической политики – Институт национальной памяти (ИНП) организовал 17 июня с.г. конференцию «Нападение третьего рейха на СССР в июне 1941 г. и его влияние на польский вопрос», а его сотрудники отметились рядом провокационных публикаций.

Официальная Варшава и её «псевдоученые»-фальсификаторы, которых невозможно назвать «историками», давно приучили нас к тому, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, скорбь и бережное отношение к истории.

Сообщения о случаях осквернения советских и российских мест памяти и захоронений, об антисемитских выходках регулярно приходят с берегов Вислы. Не можем позволить себе пройти мимо польских попыток ревизии прошлого с позиций, близких идейным пособникам нацистов – коллаборационистам.

Крайнее возмущение вызывают попытки под прикрытием «научного» мероприятия популяризировать тезисы о том, что «немецко-советский конфликт был выгоден полякам», что «приход немцев в 1941 г. воспринимался жителями «бывших польских окраин» (так называют в Институте национальной памяти Западную Белоруссию и Украину, а также часть Литвы) как избавление». Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нёс им, русским, белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть. Именно это, а не «избавление» началось в 1939 г. на территории «генерал-губернаторства» и аннексированных Германией частях довоенной Польши, а с 22 июня 1941 г. на тех советских землях, куда вступали немецкие оккупанты. Конец этому положил героический подвиг советского народа и Красной Армии, разгромившей фашизм и спасшей народы Европы от нацистской чумы, грозившей истреблением. Поляков в том числе.

Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от «беспамятства» через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотим предупредить всех, кто до сих пор ещё не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

О попытках властей ФРГ не допустить телевещание канала «RT DE»

Мы ожидаем в конце 2021 г. запуск вещания телеканала RT на немецком языке, о чем было объявлено в начале этого года. Судя по всему, ждем не только мы, но по-разному.

Не раз констатировали, что телеканалу RT приходится сталкиваться с рядом препятствий, много говорили о блокировке счетов, невозможности нормально «оперировать» на территории ФРГ в финансовом плане, при этом строго соблюдая немецкое законодательство. Чего только стоит дискриминационная политика «Коммерцбанка», хотя это должна была быть чисто коммерческая сфера. Но политика дошла и туда. Без всякой на то причины, без предъявления фактов банк закрыл счета «РТ ДЕ Продакшн». Напомню, что крупнейшим держателем акций банка является сама Федеративная Республика Германия. Это не первый случай воспрепятствования деятельности российским СМИ в Германии. Мы пытались привлечь к этому внимание публично, т.к. усилия выстроить конструктивный диалог на различных уровнях не приносили результатов. Препятствий, которые чинили «чисто коммерческие структуры» (но мы пониманием, что они политизированы) и противодействия, оказанного целым рядом представителей государственных служб, было достаточно, чтобы задаться вопросом, не пора ли остановиться и вернуться к высоким идеалам в сфере свободы слова, о которых Берлин говорит миру.

Газета «Зюддойче Цайтунг» недавно выпустила расследование о кампании Берлина, нацеленной на недопущение запуска вещания РТ Дойч.

Чтобы получить право на вещание на территории Евросоюза RT запросил разрешение в Люксембурге. Телесигнал будет транслироваться из Москвы на люксембургский спутник «Астра» на территорию ЕС. Запрос сделан в соответствии с действующим европейским законодательством в сфере лицензирования телевизионного вещания согласно применимым критериям. Ещё до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы всё это сорвать. Как пишет «Зюддойче Цайтунг», речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиа-регуляторы Люксембурга. Надеемся, что будут даны официальные комментарии на этот счет, учитывая педантичность в отстаивании Берлином основополагающих принципов демократии – свободы слова и защиты прав журналистов. Хочется услышать объяснение.

Все это вкупе с непрекращающейся информационной войной, объявленной немецкими СМИ российскому телеканалу, к которой подключились «Бильд», «Шпигель», «Фокус», «Франкфуртер Рундшау» и другие издания. Как только не называют «RT DE»: «рупор Кремля» и «орудие пропаганды». Ведут себя не просто неприлично, а за гранью какой-либо профессиональной этики. Они всегда отвечают, что не считают телеканал RT профессиональным и вообще не рассматривают его как СМИ. Во-первых, это не им решать. Во-вторых, миллионы зрителей и пользователей продукции телеканала по всему миру подтвердили, что это RT предоставляет во многом альтернативную точку зрения, которая никогда не может пробиться в эфир крупнейших мировых СМИ, т.к. они ангажированы по целому ряду вопросов, подтвердили то, о чем знают все: RT – это журналисты, предоставляющие качественный материал и добросовестно выполняющие свои профессиональные обязанности. Удивительно, что вещание еще не запущено, а канал уже обвинили в снижении рейтинга партии «Зеленых». Как такое может быть?

Нам странно и грустно видеть, как нарушается и извращается фундаментальное право на свободу распространения и получения информации, которое зафиксировано во многих международных договоренностях, принимаемых Берлином как руководство к действию.

Возможно, в Берлине не знают, пусть услышат от нас. В России работает много немецких журналистов. Они пользуются такими же правами, как и российские. Отечественные СМИ в отношении них никогда не позволяли себе и доли того, что позволяют немецкие. Мы не ставили вопрос относительно деятельности на территории России, например, «Дойче Велле» – «независимого» холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии. Никаких препятствий для их деятельности никто не чинит. Должны ли мы и как долго будем терпеть подобное отношение к российским СМИ в Германии, при этом предоставляя возможности для свободной, профессиональной, качественной журналистики германским СМИ в нашей стране? Не подошли ли мы к опасному пределу нашего хорошего отношения, основанного на уважении свободы слова? Мне кажется, подошли. Не злоупотребляет ли Германия нашим терпением и хорошим отношением? Берлину пора остановиться в плане развернутой травли и атаки на российские СМИ и журналистов.

Это не единственный пример ангажированного подхода и неуважения свободы слова со стороны западных партнеров.

О блокировке по указанию США сайтов ряда иранских СМИ

22 июня с.г. американские интернет-провайдеры ограничили доступ к более чем тридцати государственным медиаресурсам Ирана под предлогом проведения в их отношении «правоохранительных мероприятий». Официальный комментарий последовал только на следующий день. В опубликованном 23 июня с.г. пресс-релизе Минюста США сообщается, что суд принял решение о блокировке якобы из-за обвинений в распространении дезинформации и вредоносном влиянии на американской территории. Казалось бы, ничего нового. Обвинения в дезинформации прочно вошли в политическую традицию Вашингтона, став удобным методом борьбы с неугодными СМИ и журналистами, которые находятся у американских политиков на особом счету.

Действия Вашингтона вызвали ожидаемую реакцию в Тегеране. Официальный представитель МИД Ирана С.Хатибзаде назвал этот акт «вопиющим нарушением свободы слова», «очередным примером политики «двойных стандартов» со стороны США» (не могу согласиться – это попрание международных норм и правил) и счел его «абсолютно неконструктивным подходом» в контексте переговоров по СВПД. Полностью разделяем оценки иранского коллеги. Хотя могли бы их даже усилить. Это не «двойные стандарты», а попрание международных норм и правил. «Двойные стандарты» это не закрытие СМИ, а когда к ним имеется ангажированный подход. Если их начинают блокировать, это преследование по политическим мотивам.

Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Смена руководства Белого дома на подходах к свободе слова для «своих» и «чужих» не отразилась. Здесь продолжают заявлять о соблюдении свободы выражения мнения и прав СМИ, а на деле – ограничивают доступ к зарубежным информационным ресурсам без какой-либо оглядки на свои же высокие идеалы.

Впечатление, что в США «заигрались» в цензоров Интернета. При этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека. Например, по ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., закрепляющей право аудитории «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». А также по п. 9.1 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 г., предусматривающего «свободу придерживаться своего мнения и получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от государственных границ». Цитировать документы можно долго. Важно, что США их не отвергали.

Не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. Эти IT-гиганты (при этом понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном) легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают целые народы возможности заявить свою позицию миру. Все это происходит в разгар непростых консультаций по СВПД в Вене, напрямую связанных с безопасностью.

Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но считать это выходом из ситуации нельзя. Призываем интернет-компании и непосредственно американские власти вернуться в правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок и не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств в контексте свободы слова они еще не отказались.

Требуется беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций. Созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника Генсекретаря ООН по цифровому сотрудничеству Ф.Хохшильда.

Продолжение следует...