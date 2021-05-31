О третьем заседании Координационного совета при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня в формате видеоконференции состоялось третье заседание Координационного совета, созданного при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка.

В мероприятии приняли участие Директор департамента Африки В.И.Ткаченко, руководитель Секретариата, посол по особым поручениям О.Б.Озеров, заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс А.С.Огнева, исполнительный директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) А.В.Беляева, директор Института Африки РАН, член-корреспондент И.О.Абрамова, представители российских министерств и ведомств, ведущих компаний и бизнес-организаций.

В рамках заседания участники обсудили подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, концепцию, а также целевые показатели и перечень мероприятий запланированной на 2022 год встречи в верхах.

По итогам состоявшейся дискуссии принято решение одобрить в целом проект концепции, организационную и финансовую схему проведения второго саммита Россия-Африка, а также в кратчайшие сроки доработать и утвердить его целевые показатели.