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1.07.2116:25
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом США в Москве Дж.Салливаном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1 июля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом США в России Дж.Салливаном.
Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран.
Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.