О предстоящих переговорах глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Королевства Бахрейн

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыфом Аз-Зайяни, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Для А.Аз-Зайяни это станет второй поездкой в Россию с момента назначения главой бахрейнского внешнеполитического ведомства в феврале 2020 г. В июне с.г. он посещал Санкт-Петербург для участия в мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума.

Россию и Бахрейн связывают традиционно дружественные связи, поддерживается регулярный политический диалог на различных уровнях. 29 сентября 2020 г. отмечалось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Предстоящая беседа министров позволит обстоятельно обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития всего комплекса российско-бахрейнского сотрудничества, ход практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов Президента Российской Федерации В.В.Путина и Короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы. Особое внимание будет уделено задаче увеличения количественных показателей и расширения номенклатуры двусторонней торговли. По итогам 2020 г. в силу неблагоприятной экономической конъюнктуры и падения мировых цен на энергоносители, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, ее объем снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 21,3 млн долл. США.

Важная роль в активизации товарообмена и деловой кооперации отводится Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В настоящее время прорабатывается вопрос организации ее третьего заседания в Манаме.

Хорошими темпами развивается взаимодействие по линии Российского фонда прямых инвестиций и бахрейнского фонда «Мумталакат».

Налажено успешное двустороннее сотрудничество в части противодействия COVID-19. Бахрейн стал одним из первых иностранных государств, зарегистрировавших у себя отечественные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», в Королевство поставлены значительные объемы российского препарата.

Совершенствуется договорно-правовая база наших отношений. В мае 2021 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным агентством космических наук королевства Бахрейн (NSSA) о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Продолжается согласование межправительственных и межведомственных документов в таможенной, транспортной сферах, в области промышленной кооперации, здравоохранения и ряде других.

Значительное место на переговорах С.В.Лаврова и А.Аз-Зайяни займет обмен мнениями по основным аспектам региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, проблематику арабо-израильского урегулирования, перспективы надежной стабилизации в стратегически важном районе Персидского залива. При этом акцент будет сделан на необходимость разрешения сохраняющихся здесь конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в духе соответствующих положений международного права и Устава ООН, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств региона, исходя из недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

Имеется в виду осуществить «сверку часов» по ключевым аспектам российско-бахрейнского взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

Рассматриваем предстоящий визит А.Аз-Зайяни в Москву в качестве еще одного важного шага на пути наращивания наших многоплановых связей с Королевством Бахрейн, содействия укреплению мира и стабильности в зоне Персидского залива и продвижения во всем ближневосточном регионе в целом созидательной повестки.