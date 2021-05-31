О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Судана М.Аль-Махди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Судан М.Аль-Махди.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость активизации двусторонних контактов в интересах согласования шагов по развитию российско-суданских отношений в различных областях. Этим задачам будут посвящены переговоры в ходе предстоящего вскоре визита г-жи М.Аль-Махди в Россию. Отмечена важная роль двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в укреплении делового взаимодействия между двумя дружественными странами.

Министры обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике. При обсуждении ситуации вокруг строительства ГЭС «Возрождение» на р. Голубой Нил С.В.Лавров подчеркнул необходимость активизации переговорного процесса между Египтом, Суданом и Эфиопией в целях скорейшего разрешения сохраняющихся противоречий при соблюдении интересов всех вовлеченных государств, на основе норм и принципов международного права. В данном контексте были отмечены соответствующие посреднические усилия Африканского союза по поиску взаимоприемлемых развязок всех имеющихся проблем.