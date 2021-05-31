О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федераций С.А.Рябков встретился с Послом Арабской Республики Египет в Москве И.Насром.

Обсуждена ситуация на венских переговорах о восстановлении полноформатного функционирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрены также некоторые другие вопросы текущей международной повестки дня.