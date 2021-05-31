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1.07.2113:14
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федераций С.А.Рябков встретился с Послом Арабской Республики Египет в Москве И.Насром.
Обсуждена ситуация на венских переговорах о восстановлении полноформатного функционирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрены также некоторые другие вопросы текущей международной повестки дня.