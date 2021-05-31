О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со старшими советниками Спецпредставителя Президента США по вопросам климата Дж.Першингом и С.Биниаз

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации в виртуальном формате со старшими должностными лицами Аппарата Спецпредставителя Президента США по вопросам климата Дж.Першингом и С.Биниаз.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной климатической повестки дня в преддверии 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая должна состояться в Глазго в ноябре 2021 г. Особое внимание было уделено вопросам реализации целей Парижского соглашения по климату, национальным планам по расширению программ в области защиты окружающей среды, модернизации экономики и повышения энергоэффективности.

Была признана необходимость совместного поиска ответов на изменение климата как общепланетарной проблемы. Договорились о продолжении «сверки часов» на природоохранном направлении.