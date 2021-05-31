О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со Специальным представителем Генерального секретаря ООН главой Вооруженных сил ООН на Кипре Э.Спехар

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинии провел консультации в Москве со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК) Э.Спехар.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике кипрского урегулирования с акцентом на итоги неформальной встречи «5 + ООН» в Женеве 27-29 апреля с.г. С обеих сторон отмечена необходимость создания условий для дальнейшего продвижения переговорного процесса между общинами, подтверждена ключевая роль ВСООНК в поддержании безопасности на Кипре.

В качестве постоянного члена СБ ООН Россия продолжит всемерно содействовать достижению всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения кипрского вопроса на основе общепризнанной нормативно-правовой базы, предполагающей создание на острове двухобщинной двузональной федерации с едиными международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством.