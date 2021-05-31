Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Главному редактору Главной редакции ЭСМИ «Российский информационный канал «Россия 24» Е.В.Бекасову

Уважаемый Евгений Владимирович,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников «России 24» с 15-летием со дня начала вещания.

За прошедшие годы благодаря четко слаженной работе, мастерству коллектива телеканал получил заслуженное признание профессионального сообщества, а главное – завоевал громадную популярность у многомиллионной аудитории в России и за ее пределами. Корреспондентов «России 24» отличают непредвзятость, приверженность идеалам высококачественной журналистики. Работая в непростых условиях, зачастую с риском для жизни, они энергично отстаивают право зрителя на получение достоверной, полной информации по различным актуальным сюжетам, в том числе внешнеполитическим.

На Смоленской площади дорожат сложившимися товарищескими отношениями с «Россией 24». Готовы к их продолжению в интересах укрепления объективного образа нашей страны на международной арене.

Желаю Вам и всем Вашим коллегам творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ