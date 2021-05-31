Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова Л.Радегондом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова Л.Радегонд обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В послании С.В.Лаврова, в частности, отмечается, что между двумя государствами исторически сложились и поддерживаются дружественные связи, основывающиеся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Подчеркнуто, что близость восприятия развивающихся в современном мире процессов позволяет Москве и Виктории конструктивно взаимодействовать в международных делах. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил готовность к продолжению совместной работы по продвижению взаимовыгодного российско-сейшельского сотрудничества в интересах укрепления мира и стабильности в Восточноафриканском регионе.

Со своей стороны Л.Радегонд подтвердил твердый настрой сейшельской стороны на дальнейшее расширение партнерского взаимодействия с Российской Федерацией в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях в интересах народов двух стран.