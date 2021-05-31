Об участии Спецпредставителя Министра по вопросам отношений со странами ЛАКБ, директора ЛАД А.В.Щетинина в XXXI встрече национальных координаторов стран-членов СЕЛАК

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня по приглашению ротационного председательства в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) специальный представитель Министра по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, директор ЛАД А.В.Щетинин принял участие в XXXI встрече национальных координаторов стран-членов СЕЛАК в формате видеоконференции.

В его выступлении была дана оценка современного состояния и перспектив развития отношений с государствами-участниками СЕЛАК, в том числе в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Подтверждена готовность российской стороны к продолжению участия в международном содействии региону в решении задач устойчивого развития, включая преодоление пандемии. Затронуты отдельные вопросы международной и региональной повестки дня.

Участие во встрече – элемент функционирования Постоянного механизма политического диалога и сотрудничества Россия – СЕЛАК, действующего с 2015 года.