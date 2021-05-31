О телеконференции спецпредставителей ближневосточного квартета международных посредников

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 июня состоялась телеконференция спецпредставителей ближневосточного «квартета» международных посредников. Участвовали: от Российской Федерации - спецпредставитель Министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию (БВУ) В.К.Сафронков, от США - заместитель заместителя Госсекретаря Х.Амр, от ООН - Спецкоординатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, от ЕС - Спецпредставитель по БВУ С.Коопманс.

Были обсуждены возможные практические шаги международного сообщества, направленные на восстановление гражданской инфраструктуры в секторе Газа. В связи с этим отмечена важность запланированного на начало июля с.г. заседания Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам на уровне старших должностных лиц.

С российской стороны подчеркнуто, что оздоровление экономической ситуации на палестинских территориях имеет ключевое значение и должно быть подчинено задаче открытия политических перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств» - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Это позволит избежать повторения кризисных циклов и вооруженной конфронтации, которые приносят страдания гражданскому населению.

В целях налаживания прямого диалога между противоборствующими сторонами акцентирована также необходимость активизации процесса межпалестинского примирения, чему Российская Федерация в координации с другими игроками, прежде всего Арабской Республикой Египет, готова продолжать оказывать всемерное содействие.