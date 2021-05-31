О консультациях по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29-30 июня в Женеве прошел 53-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве Европейского Союза, ООН и ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел А.Ю.Руденко.

Подтвержден единый подход к оценке Женевских дискуссий как востребованной переговорной площадки для поддержания прямого диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

В рамках обсуждения текущих вопросов повестки дня российская, абхазская и югоосетинская делегации сосредоточили приоритетное внимание на магистральной теме Женевских дискуссий, связанной с обеспечением надежной безопасности на Южном Кавказе. Решение этой ключевой задачи, по мнению России и ее союзников, возможно лишь при условии заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой. Актуальность данного документа возрастает на фоне конкретных действий США и НАТО по военному «освоению» территории Грузии и черноморского бассейна, о чем красноречиво свидетельствуют итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита альянса, проходящие в настоящее время военно-морские учения НАТО в Черном море «Си Бриз».

Участники Женевских дискуссий сошлись на том, что обстановка в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается в целом стабильной. В Москве, Сухуме и Цхинвале исходят из необходимости дальнейшего наращивания усилий по укреплению безопасности «на земле». Скорейшее начало процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией могло бы реально продвинуть взаимодействие на этом важном направлении.

Российская, абхазская и югоосетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе. В преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в женевском формате вновь оказалось невозможным.

Достигнута договоренность о проведении следующего раунда Женевских дискуссий в середине октября текущего года.