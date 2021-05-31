Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в 43-м заседании СМИД ЧЭС

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30 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к тридцатилетнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает российское председательство в Организации. С.В.Лавров заявил его основную тему – «взаимосвязанность» в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учетом факторов перехода к «зеленой экономике» и цифровой трансформации. Министр также обозначил в качестве задачи России на период работы во главе ЧЭС укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

Кроме того, на заседании состоялось утверждение избранного на пост Генерального секретаря Организации бывшего министра иностранных дел Румынии Л.Комэнеску.

ЧЭС была создана в 1992 г. и стала уникальной полноформатной организацией социально-экономического профиля в Большом Причерноморье. На сегодняшний день она объединяет в своих рядах 13 государств: Россию, Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Турцию и Украину.