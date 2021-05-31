Статья Посла России в Израиле А.Д.Викторова «К 80-летию вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР», опубликованная в израильской газете «Вести», 22 июня 2021 года

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Государстве Израиль А.Д.Викторов делится размышлениями о роли Великой Отечественной войны в разгроме нацизма и современных отношениях России и Израиля.

22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня вероломного нападения фашистской Германии на СССР, ввергнувшего многонациональный советский народ в самую кровопролитную в новейшей истории войну, ознаменовавшего начало трагических и героических событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Эта дата, вошедшая в летопись современной России как День памяти и скорби, – вне времени. Она воплощает память о всех погибших в боях, преднамеренно истребленных нацистами на оккупированных территориях и в самой Германии, умерших от голода и лишений. О всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы, выполнив свой святой долг по защите Родины.

21 июня 1941 года с наступлением темноты личному составу германских войск, находившихся на границе с СССР, во исполнение директивы №21 – плана «Барбаросса» был зачитан приказ Гитлера о наступлении. 22 июня в 3 часа 15 минут германская артиллерия открыла огонь по советским пограничным заставам и отрядам, местам дислокации войск, в 3 часа 30 минут начали наступление сухопутные войска, а авиация «Люфтваффе» вылетела для бомбардировок городов в Белоруссии, Прибалтике и на Украине. Так началась продолжавшаяся 1418 дней и ночей борьба советского народа за жизнь и свободу, честь и независимость.

Напомним, что гитлеровцы развернули широкую пропагандистскую кампанию по возложению ответственности за возникновение войны на Советский Союз. Однако, как это было установлено в том числе на Нюрнбергском процессе, никаких оснований для того, чтобы обвинить СССР в подготовке нападения на Германию, не было. Добавим – и быть не могло. Более того, нападение на Советский Союз готовилось нацистским командованием с особой тщательностью в течение длительного времени и являлось никакой не «превентивной», а агрессивной войной за завоевание «жизненного пространства» и уничтожение «неполноценных рас».

Масштаб и последствия этой войны были настолько значительными, что она вошла в народное сознание как Великая и с первого дня приобрела характер Отечественной. Стала также важнейшей и решающей частью Второй мировой войны, ее главным содержанием.

С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года на советско-германском фронте были сосредоточены основные силы воевавших сторон, в том числе от 190 до 270, или три четверти, наиболее боеспособных дивизий гитлеровцев и их сателлитов. За годы войны Вооруженные Силы СССР провели 37 стратегических наступательных операций, разгромив 607 дивизий Германии и ее союзников (англо-американские войска нанесли поражение 176 соединениям вермахта). Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, из них 18 миллионов – мирные жители и безоружные граждане. Были разрушены и сожжены дотла десятки тысяч городов и сел.

Стоит напомнить о том, что противоборство СССР с нацистской Германией оказывало определяющее влияние на обстановку и развитие событий на всех других фронтах Второй мировой войны. Именно Советским Союзом был достигнут важнейший военно-стратегический результат – остановлен «победный марш» германских полчищ, разгромлена большая часть самой мощной по тому времени военной машины вермахта, что открыло путь освободительной миссии в Европе и Азии. Красная армия, в рядах которой сражались около 500 тысяч евреев, внесла решающий вклад в освобождение Европы от нацистских оккупантов и ужасов Холокоста.

Важно не забывать о том, что после гитлеровского «блицкрига» планировалось уничтожение советского государства и овладение его ресурсным потенциалом. Это рассматривалось руководством Третьего рейха в качестве важнейшего условия не только закрепления господства Германии в Европе, но и создания необходимого плацдарма для развертывания дальнейшей борьбы за мировое господство. Война против СССР была ключевым вопросом всего фашистского заговора против мира, что было особенно убедительно показано и доказано в ходе Нюрнбергского процесса.

Кроме того, чудовищной особенностью затеянной нацистами войны на уничтожение был ее истребительный характер, предполагавший борьбу не только против вооруженных сил противника, но и против гражданского населения.

Нацизм и его человеконенавистническую идеологию зачастую сравнивают с чумой – страшной болезнью, поставившей наш мир на грань выживания. Миллионы людей отдали свои жизни, сражаясь с ним, но без этой жертвы человеческую цивилизацию ожидало ужасающее будущее. В частности, составленный на основе расовой доктрины «Генеральный план Ост» предполагал детальные сценарии переселения в Западную Сибирь, на Северный Кавказ и в Южную Америку или уничтожение целых народов СССР. Поэтому, вне всякого сомнения, война против нацистской Германии и ее союзников была в высшей степени справедливой. Речь шла о защите не только настоящего и будущего, но общественных, семейных ценностей, культурно-исторического наследия и традиций, основного права человека – права на жизнь.

Ни одна война в тысячелетней истории не знала подобных массовых примеров героизма. Ставка Гитлера на подавление духа советских людей в результате внезапного нападения и беспрецедентной психологической войны не только не принесла желаемого результата, но и имела обратный эффект – советский народ сплотился перед лицом угрозы порабощения и физического уничтожения нацистскими захватчиками, проявил невиданные стойкость, мужество и самопожертвование. Тяжелейшее бремя легло на плечи русских, белорусов, украинцев, евреев, казахов, узбеков, молдаван, латышей – всех советских людей. Всех их с трагического первого до победного последнего дня войны сплачивал известный призыв: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». За время боевых действий около 12 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза, орденами и медалями награждены более 11 млн.

Помним мы и о том, что первые три года, в самый тяжелый период войны советский народ, по сути, в одиночку бился насмерть и победил в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом. Вестей с советско-германского фронта с затаенным дыханием ждали и народы, и политические лидеры стран Европы и всего мира.

Мы благодарны и высоко ценим вклад в разгром гитлеровской Германии всех братьев по оружию, которые плечом к плечу с солдатами Красной армии боролись с общим врагом во имя идеалов свободы и гуманизма. Эта совместная борьба стала убедительной демонстрацией того, что разные народы и страны могут и должны подняться выше любых разногласий, особенно когда решается вопрос о будущем всего человечества.

Судьбоносные события того периода стали частью исторического процесса, который привел впоследствии к созданию Государства Израиль. В наши дни в Израиле проживают, по оценкам, до двух миллионов выходцев из бывшего Советского Союза. Среди них много ветеранов, блокадников, бывших узников концлагерей – свидетелей как преступлений против человечности и попрания человеческого достоинства, так и массового героизма людей, объединенных убежденностью в справедливости их дела.

Нынешний год проходит под знаком тридцатилетия восстановления полноформатных дипломатических отношений между нашими странами. Но духовная нить, которая связывает наши народы, всегда сохранялась и с годами становится все прочнее. Сегодня мы отмечаем, что российско-израильские связи имеют очень добрый, дружественный и конструктивный характер.

Близость подходов России и Израиля позволяет совместными усилиями отстаивать историческую правду о той кровопролитной войне, передавать молодому поколению непреложность решающего вклада красноармейцев в разгром нацизма и спасение евреев и других народов в Европе от полного уничтожения. Разноплановое российско-израильское взаимодействие, включающее активную деятельность соотечественного движения, бережное отношение и возведение памятников героям-освободителям, законотворческую работу, координацию усилий на многосторонних площадках, имеет определяющее значение для народов наших стран. В Израиле мы находим полное взаимопонимание, что особенно важно на фоне того, как в ряде государств предпринимаются циничные попытки переписывания и искажения истории войны, героизации нацизма и прославления нацистских приспешников, кощунственного отношения к памяти советских воинов-освободителей. Масштабное празднование 76-й годовщины Великой Победы, в котором приняли участие десятки тысяч людей разных поколений в 45 израильских городах, служит ярким тому подтверждением.

Мы продолжим и впредь на всех уровнях открыто говорить о губительности возрождения идей национальной исключительности, опасности проявлений расизма, ксенофобии и антисемитизма, противодействовать попыткам фальсификации и извращения предпосылок, хода и итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны.