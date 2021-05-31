О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди.

В ходе беседы предметно обсуждалась проблематика положения беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства в мире, а также перспективы взаимодействия России с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, репатриации сирийцев, оказанию помощи населению с Юго-Востока Украины, сокращению безгражданства в странах Прибалтики.

С обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия.