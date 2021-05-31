О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по многосторонним вопросам Д.Родригес

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла по многосторонним вопросам Д.Родригес.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня ООН, включая взаимодействие в Генеральной Ассамблее и по проблемам реформирования Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено таким региональным сюжетам, как ситуация в Колумбии и Гаити, а также обмену опытом в сфере работы с национальными НПО, в сфере культуры и образования на международных площадках.

Консультации подтвердили настрой на продолжение плотного диалога и взаимодействия в духе стратегического партнерства между нашими странами, а также обоюдную приверженность укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах.