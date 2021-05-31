О заседании Коллегии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось заседание Коллегии МИД России на тему «Европейское направление внешней политики Российской Федерации».

Коллегией была дана комплексная оценка текущей обстановки в Европе, проанализирована расстановка сил с учетом актуального состояния международных отношений, рассмотрены перспективы развития региона с упором на внутриполитические, демографические, интеграционные и социально-экономические аспекты. Особое внимание уделено сотрудничеству на площадке действующих в регионе ключевых многосторонних структур, таких как ОБСЕ и Совет Европы (СЕ), а также перспективам эволюции отношений с Европейским союзом и НАТО.

Акцентирована усилившаяся в последнее время тенденция к деградации военно-политической обстановки в Европе, прежде всего в контексте милитаризации восточного «фланга» НАТО и эрозии режимов контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе. Отмечена контрпродуктивность линии западных стран на выстраивание под свои интересы новой геополитической реальности, продвигающих концепцию «миропорядка, основанного на правилах» с целью потеснить с ее помощью действующие коллективно утвержденные международно-правовые нормы во главе с Уставом ООН. Подчеркнута неприемлемость попыток превратить СЕ, ОБСЕ и их институты в инструмент реализации упомянутой концепции. Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников. Отдельно отмечено безнаказанное преследование в Евросоюзе журналистов российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике под предлогом борьбы с «российской дезинформацией». На заседании Коллегии состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на упомянутые недружественные проявления.

Рассмотрены пути налаживания целевого сотрудничества в сферах, отвечающих российским интересам. Подчеркнуто, что формирование долгосрочной, стабильной и предсказуемой модели добрососедских отношений на европейском континенте, в частности в регионах общего соседства, возможно только на условиях неукоснительного соблюдения баланса интересов, развития широкого диалога между региональными многосторонними, в т.ч. интеграционными объединениями, на подлинно равноправной основе в соответствии с политическими обязательствами, принимавшимися в 1990-е годы на высшем уровне, включая принцип неделимости безопасности, от выполнения которых Запад сейчас уходит. Особо выделена необходимость учета и уважения исторически сложившихся между Россией и ее соседями политических, гуманитарных и экономических связей.

Обсуждены пути обеспечения всемерной защиты гражданских, языковых и культурных прав, а также законных интересов граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих в европейских странах, русскоязычного населения, а также российских и русскоязычных СМИ. Коллегия подчеркнула недопустимость фальсификации чувствительных для России эпизодов европейской истории и игнорирования попыток героизации нацизма.

Также на Коллегии был рассмотрен вопрос «О подготовке учреждений системы Министерства к проведению 19 сентября 2021 г. выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».

Были определены ключевые направления деятельности Министерства на период избирательной кампании.

Отмечено, что подразделения и диппредставительства Министерства готовы создать все необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права. Проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению избирательного процесса в условиях непростой эпидемиологической обстановки. В ряде государств, с учетом национального законодательства, загранучреждениями предпринимаются шаги по организации досрочного голосования, открытию избирательных участков вне помещений посольств и консульств.

Согласованы меры, позволяющие максимально вовлечь российских избирателей за рубежом в выборный процесс. Приоритетное внимание будет уделяться своевременному оповещению избирателей, в т.ч. при задействовании СМИ и интернет-платформ РЗУ.

Были обсуждены вопросы соблюдения коронавирусных ограничений, принятия должных мер безопасности участников электорального процесса, а также приглашаемых в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму наблюдателей из зарубежных стран.

На коллегии выступила Председатель ЦИК России Э.А.Памфилова.