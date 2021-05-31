О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 июня по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом.

Обсуждены состояние и перспективы российско-кипрского сотрудничества. Особое внимание уделено совместному преодолению последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Выражена готовность к дальнейшему углублению политического диалога. Намечен график межгосударственных контактов на предстоящий период.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на ситуации в кипрском урегулировании. Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций Совета Безопасности ООН. Констатировано, что обеспечить долгосрочную стабильность и мир в Восточном Средиземноморье можно исключительно посредством диалога, поиска взаимоприемлемых решений на основе общепризнанных международно-правовых норм.