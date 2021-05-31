О встрече врио ректора Дипломатической академии МИД России М.Г.Троянского с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Д.Родригес

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча врио ректора М.Г.Троянского с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Даниэлой Родригес.

В центре состоявшейся беседы была обстановка в латиноамериканском регионе и в Венесуэле, в частности. Д.Родригес подробно информировала о деятельности правительства страны по преодолению сложных внутриполитических и экономических вызовов. Акцентировалось стремление венесуэльцев к установлению прочного гражданского мира и скорейшему разрешению наиболее острых внешнеполитических проблем.

Замминистра выразила благодарность руководству России за оказанную помощь в борьбе с пандемией.

М.Г.Троянский подробно рассказал об учебном процессе, научной и издательской деятельности Академии, а также о программах и курсах повышения квалификации для отечественных и иностранных дипломатов.

М.Г.Троянский пригласил г-жу Д.Родригес написать статью для нового электронного журнала «Дипломатическая служба и практика», который ориентирован на практические аспекты работы дипломатов. Предложение было с благодарностью принято.

В переговорах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса и бывшие послы России в странах Латинской Америки: проректор В.Ф.Заемский и начальник Управления профессиональной переподготовки в сфере международных отношений П.А.Сергиев.