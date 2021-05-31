О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди 28 июня 2021 г.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который посетил Россию с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике положения беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19, а также различным аспектам взаимодействия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с нашей страной.

Рассмотрены вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

С.В.Лавров обратил внимание Верховного комиссара на необходимость дальнейшей мобилизации усилий международного сообщества по содействию репатриации сирийских граждан, которые могут внести весомый вклад в созидательную работу по восстановлению своей страны.

С российской стороны вновь была выражена серьезная озабоченность проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии, затрагивающей прежде всего русскоязычное население этих стран. Отмечена необходимость сохранения этой темы в качестве одного из приоритетов в дальнейшей работе Управления.

Обсуждалась деятельность УВКБ по реализации проектов, нацеленных на оказание помощи беженцам и ВПЛ, которым пришлось покинуть свои дома в результате внутреннего вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины.

Ф.Гранди позитивно оценил активную роль России в поиске решений мировых проблем вынужденной миграции, а также принимаемые в нашей стране меры по урегулированию правового положения беженцев и соискателей убежища.

С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать УВКБ всестороннюю поддержку.