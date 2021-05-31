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28.06.2118:55

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Данг Минь Кхоем, назначенным Послом Вьетнама в России

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял вновь назначенного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя, который вручил копии верительных грамот.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. С обеих сторон подтвержден настрой на поступательное развитие всего комплекса двусторонних связей.

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