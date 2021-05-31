О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Данг Минь Кхоем, назначенным Послом Вьетнама в России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял вновь назначенного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя, который вручил копии верительных грамот.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. С обеих сторон подтвержден настрой на поступательное развитие всего комплекса двусторонних связей.