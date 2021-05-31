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28.06.2118:53
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с назначенным Послом Уругвая в России Д.Кастильосом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Послом Восточной Республики Уругвай в Российской Федерации Д.Кастильосом, который вручил копии верительных грамот.
В ходе беседы были обсуждены вопросы развития российско-уругвайских отношений, включая продвижение политического диалога, а также дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.