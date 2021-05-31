О встрече первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с Председателем Альтинга (парламента) Исландии С.Й.Сигфуссоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провел встречу с Председателем Альтинга Исландии С.Й.Сигфуссоном, который находится в России с официальным визитом.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-исландских отношений, сотрудничество в рамках Арктического совета с учетом председательства России в этой организации, а также ряд актуальных международных проблем. Констатирован настрой на дальнейшую активизацию контактов на этих направлениях.