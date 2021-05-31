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28.06.2118:48

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Словении в России Бранко Раковецем

1307-28-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Словенской Республики в Российской Федерации Бранко Раковеца.

В связи с переходом к Словении с 1 июля с.г. председательства в Совете ЕС Посол проинформировал о приоритетах Любляны в Евросоюзе на предстоящее полугодие.

С российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений Россия–ЕС.

Затрагивались также некоторые вопросы двустороннего российско-словенского сотрудничества.

 

 

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