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28.06.2118:48
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Словении в России Бранко Раковецем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Словенской Республики в Российской Федерации Бранко Раковеца.
В связи с переходом к Словении с 1 июля с.г. председательства в Совете ЕС Посол проинформировал о приоритетах Любляны в Евросоюзе на предстоящее полугодие.
С российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений Россия–ЕС.
Затрагивались также некоторые вопросы двустороннего российско-словенского сотрудничества.