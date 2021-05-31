О предстоящем визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Турцию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Анталью для переговоров с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Российско-турецкий политический диалог характеризуется высокой интенсивностью, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире. С начала года президенты России и Турции В.В.Путин и Р.Т.Эрдоган шесть раз общались по телефону, а также приняли участие в формате видеоконференцсвязи в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую» 10 марта 2021 г.

Плотные контакты налажены между МИДами двух стран. 29 декабря 2020 г. Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова посетил с рабочим визитом Россию (г.Сочи) для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП), действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. С.В.Лавров и М.Чавушоглу провели 10 марта 2021 г. в Дохе переговоры в рамках трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Турции и Катара. 7-8 июня 2021 г. в Москве были организованы обстоятельные межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел по актуальным вопросам взаимодействия наших стран.

В ходе переговоров в Анталье планируется затронуть широкий круг тем двусторонней и международной повестки дня. Будут обсуждены ситуация в Закавказье, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка на Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.

Планируется предметно обсудить ход политического урегулирования сирийского конфликта на фоне состоявшихся в САР 26 мая 2021 г. президентских выборов и продолжающейся подготовки к проведению шестой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве. На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия местным жителям, положение дел в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьба с терроризмом.

Состоится предметный обмен мнениями по перспективам развития ситуации в Ливии с учетом позитивного вклада внешнеполитических инициатив Москвы и Анкары в дело комплексного урегулирования кризиса в этой стране. Среди основных тем на переговорах значатся подготовка к проведению референдума по конституции и всеобщих выборов, которые намечены на 24 декабря 2021 г., содействие ливийским властям в решении политических и социально-экономических проблем и консолидации национальных вооруженных сил, деятельность Совместного военного комитета в формате «5 плюс 5».

Значительное внимание в ходе встречи будет уделено путям интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обеспечения его качественного роста. Констатируем, что за январь-апрель 2021 г. взаимный товарооборот вырос на 22,5% до 9,1 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в том числе российский экспорт – на 21,1% до 7,2 млрд долл. США, а импорт – на 27,8% до 1,9 млрд долл. США. Вместе с тем остается актуальной работа по устранению применяемых Турцией торговых барьеров. Российская сторона намерена акцентировать необходимость снятия дополнительных ввозных таможенных пошлин на широкую номенклатуру отечественных товаров.

Отдельное внимание будет уделено расширению кооперации в высокотехнологичных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 г. Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины «Спутник V» и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями.

В двусторонней повестке значится также обмен мнениями о состоянии российско-турецкого культурно-гуманитарного сотрудничества и взаимодействия по линии институтов гражданского общества наших стран.

Рассчитываем, что предстоящая встреча министров будет способствовать дальнейшему развитию многоплановых отношений между Россией и Турцией.