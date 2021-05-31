О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

В ходе беседы подробно обсуждались перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте итогов прошедшего 24 июня в Москве очередного заседания Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министры обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике. Была отмечена близость подходов двух стран к ключевым аспектам урегулирования в Ливии в свете завершившейся 23 июня Берлинской международной конференции. Касаясь ситуации вокруг строительства ГЭС «Возрождение» на р. Голубой Нил, С.В.Лавров акцентировал необходимость продолжения переговорного процесса между Египтом, Эфиопией и Суданом в целях разрешения сохраняющихся противоречий при соблюдении интересов всех вовлеченных сторон, на основе норм и принципов международного права.