Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова участникам и организаторам XVI Конференции городов-партнеров России и Германии

Приветствую участников и организаторов XVI Конференции городов-партнеров России и Германии.

Отрадно, что ваш форум носит поистине «всепогодный» характер и регулярно собирается, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и известные проблемы в отношениях между нашими государствами. В России искренне дорожат высоким уровнем взаимопонимания и обоюдного доверия между российским и немецким народами, рассматривают это в качестве фактора стабильности на европейском и широком евразийском пространствах.

Свой вклад в поддержание межобщественных контактов вносят российско-германские «перекрестные» инициативы, сохраняющие положительную динамику. С успехом завершился Год научно-образовательных партнерств (2018-2020 гг.). Под патронатом министров иностранных дел реализуется программа Года экономики и устойчивого развития (2020-2022 гг.). Ее фокус направлен на взаимодействие в сфере инноваций, энергетики, транспорта, городского хозяйства и защиты окружающей среды.

Особая роль в деле укрепления объединительных начал в двусторонних отношениях принадлежит межрегиональным и межмуниципальным связям. В разноплановой работе c немецкими партнерами участвуют 20 субъектов Российской Федерации и 110 муниципальных образований.

Уверен, что сближению позиций, нахождению новых точек соприкосновения, налаживанию перспективных направлений диалога и сотрудничества будет способствовать и ваша Конференция как одно из основных мероприятий начавшегося в 2020 году Года Германии в России.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ