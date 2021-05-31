Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди, Москва, 28 июня 2021 года

Рад видеть Вас и Вашу команду в Москве.

Ценим наше сотрудничество, ценим ту роль, которую Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) играет в решении гуманитарных проблем. В период разгула пандемии COVID-19 решение этих вопросов обостряется и становится более актуальным.

Ценим возможность в очередной раз провести переговоры по сотрудничеству между Российской Федерацией и Вашим Управлением. Финансируем целый ряд проектов УВКБ ООН в различных регионах мира, прежде всего в нашем ближайшем окружении.

Будем продолжать поддерживать Ваше Управление добровольными взносами. Исходим из того, что дальнейшая работа Управления продолжит опираться на прочные принципы международного гуманитарного права – беспристрастность, нейтральность и объективность.