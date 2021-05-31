О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд по ее инициативе.

Был проведен обмен мнениями по ситуации в Сирии с акцентом на решение насущных гуманитарных задач, включая вопросы доставки гуманитарной помощи, которые в СБ ООН неформально курируют Ирландия и Норвегия. С российской стороны была подтверждена необходимость соблюдения руководящих принципов гуманитарного содействия, закрепленных в резолюции 46/182 ГА ООН, и уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, в соответствии с имеющимися резолюциями СБ ООН, включая 2254 и 2533 СБ ООН.