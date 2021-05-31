О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом.

Состоялось предметное обсуждение российско-доминиканского взаимодействия в рамках ООН. Затронут ряд региональных сюжетов на повестке дня ее Совета Безопасности, включая ситуацию в Гаити и Колумбии. Подтвержден обоюдный настрой сторон на продолжение взаимополезного диалога на многосторонних площадках.