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26.06.2115:23

О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом

1300-26-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом.

Состоялось предметное обсуждение российско-доминиканского взаимодействия в рамках ООН. Затронут ряд региональных сюжетов на повестке дня ее Совета Безопасности, включая ситуацию в Гаити и Колумбии. Подтвержден обоюдный настрой сторон на продолжение взаимополезного диалога на многосторонних площадках.

 

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