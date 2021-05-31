О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.Абдрахмановым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.Абдрахмановым в рамках его визита в нашу страну.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. С.В.Лавров информировал Верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами «Об образовании», «О функционировании украинского языка как государственного», «О полном общем среднем образовании», а также дискриминационным законопроектом «О коренных народах Украины».

Поднимались вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, а также проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у «неграждан» широкого спектра политических, социальных и экономических прав. Министр привлек внимание Верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.

С.В.Лавров подчеркнул важность защиты прав всех национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с Верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу.