Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Президента Украины о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Обратили внимание на высказывание Президента Украины, который 24 июня с.г. в интервью телеканалу «1+1» обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений.

Логику и претензии В.Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается.

Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике. Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния. По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов.

Вызывает глубокое сожаление, что Президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран.