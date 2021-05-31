О консультациях специального представителя Министра иностранных дел России по отношениям со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, директора Латиноамериканского департамента МИД России А.В.Щетинина с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом Беато

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня специальный представитель Министра по отношениям со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, директор ЛАД МИД России А.В.Щетинин провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Х.Гомесом Беато.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимопонимания, отмечена обоюдная заинтересованность в консолидации и расширении двустороннего сотрудничества, укреплении договорно-правовой базы.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, ключевым вопросам взаимодействия России с интеграционными объединениями в этом регионе.