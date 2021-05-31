Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в работе Международной конференции по биологической безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24-25 июня в Сочи состоялась Третья международная научно-практическая конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», в которой приняли участие эксперты из более чем 50 государств, а также международных и неправительственных организаций. Мероприятие, организованное Роспотребнадзором при участии МИД России, ориентировано на рассмотрение актуальных проблем биологической безопасности и поиск их решений.

В ходе Конференции делегаты обсудили международное сотрудничество и национальный опыт в противодействии биологическим угрозам на примере пандемии COVID-19, а также перспективные в контексте обеспечения биологической безопасности научно-технические разработки. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам многостороннего взаимодействия, готовности, реагирования и предоставления помощи в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Прошли дискуссии по обзору научно-технических достижений в КБТО и институциональному укреплению Конвенции. Намечены возможные решения и рекомендации предстоящей IX Обзорной конференции КБТО.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков сделал доклад о проблемах биологической безопасности и перспективах международного сотрудничества в этой области.