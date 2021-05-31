Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об экономических санкциях ЕС против Белоруссии

Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, введенные Советом ЕС 24 июня с.г. экономические санкции в отношении Белоруссии.

Ответ: Действительно, 24 июня с.г. Совет ЕС, не дождавшись завершения расследования в ИКАО инцидента с самолетом «Райан Эйр», принял очередное решение о введении односторонних, нелегитимных в международно-правовом плане ограничительных мер в отношении Белоруссии.

Категорически неприемлемым считаем целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников. Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением «двойных стандартов» Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод.

Очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии» объемом в 3 млрд евро. Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде есовских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария.

Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей.