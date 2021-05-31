О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, в частности, участию Италии в качестве страны-партнера в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (Екатеринбург, 5 – 8 июля с.г.). При обсуждении взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере подчеркнута обоюдная нацеленность сторон на успешную реализацию в 2021-2022 гг. мероприятий «перекрестного» Года музеев Россия-Италия.

С.В.Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями.

В ходе обмена мнениями по вопросам международной повестки обсуждалось взаимодействие в рамках «Группы двадцати», вахта председательства в которой в этом году перешла к Италии. Была подчеркнута важность комплексного подхода к восстановлению пострадавшей от кризиса мировой экономики и необходимость поиска взаимоприемлемых ответов на современные вызовы и угрозы глобальным перспективам устойчивого развития.

Условлено о дальнейшем поддержании контактов по линии внешнеполитических ведомств.