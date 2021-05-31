Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о «заключениях» саммита ЕС по российской проблематике

Принятые на заседании Евросовета 25 июня «заключения» в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной. Дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что «общий знаменатель» Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами. Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают «ходить по кругу» – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. «принципы Ф.Могерини», замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом.

Категорически неприемлемыми считаем содержащиеся в документе неправдивые и бездоказательные обвинения в наш адрес. Сожалеем, что евроструктуры уклоняются от профессионального разговора с нами по вопросам, вызывающим их обеспокоенность, включая информационную и кибербезопасность.

Со своей стороны подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в т.ч. по темам, упомянутым в «заключениях», в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ.