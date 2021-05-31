О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел С.В.Лаврова и Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди.

В ходе беседы проведен обзор насыщенной повестки дня двустороннего сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств в региональных и глобальных делах. Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых президентами и главами правительств двух стран.

Особое внимание уделено тематике взаимодействия России и Казахстана в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве – ОДКБ, СНГ, ШОС. В частности, министры обсудили график предстоящих контактов на высоком и высшем уровне, включая подготовку к встрече Совета Коллективной Безопасности ОДКБ в Душанбе. С российской стороны выражена поддержка Казахстана в рамках его председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министры также приветствовали работу экспертов над проектами межправительственных меморандумов по вопросам обеспечения биологической безопасности и международной информационной безопасности.

Отмечен высокий уровень сотрудничества на «площадке» ООН и других международных и региональных организаций. Состоялась «сверка часов» по тематике деятельности каспийской «пятерки».

Разговор прошел в откровенной, дружественной атмосфере, характерной для союзнических отношений двух стран.