О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с главами делегаций Абхазии и Южной Осетии на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с главами абхазской и югоосетинской делегаций на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье – Полномочным представителем Президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования М.К.Джиоевым и заместителем Министра иностранных дел Республики Абхазия И.В.Тужбой.

Проведена рабочая «сверка часов» в преддверии очередного намеченного на 29-30 июня раунда Женевских дискуссий. Приоритетное внимание на них предполагается уделить заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также скорейшему началу процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией.