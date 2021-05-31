Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о передаче в болгарский суд обвинения против лидера Национального движения русофилов

23 июня болгарская прокуратура внесла в специализированный уголовный суд обвинение против председателя НПО Национальное движение «Русофилы», лидера партии «Возрождение Отечества» Н.Малинова. Ему инкриминируют «шпионаж в пользу иностранной организации» и «передачу информации, составляющей государственную тайну».

Следственные действия в отношении этого известного болгарского политика и общественника, который является последовательным поборником укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Болгарией, начались еще в сентябре 2019 г. Тогда он был задержан, в его квартире прошли обыски. Между тем, до сих пор никакие доказательства вины не обнародовались.

Создается устойчивое впечатление, что вокруг лидера болгарских «Русофилов» целенаправленно нагнетается нездоровая атмосфера. По всем признакам, речь идет о том, чтобы дать четкий предупредительный сигнал всем, кто не согласен с антироссийской истерией, захлестнувшей «евроатлантический» мир, и выступает за добрососедство с Россией. Дескать, не подчиняться западным установкам чревато серьезными проблемами. Прием неоднократно испытанный – голословные обвинения с сильным идеологическим оттенком, чтобы не допустить никакого инакомыслия.

К большому сожалению, навязанная Западом конфронтационная логика в международных отношениях продолжает душить любые ростки нормальной логики, трезвого и суверенного понимания истинных национальных интересов. Остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими.