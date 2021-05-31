О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Д.Родригес

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня в Сочи «на полях» Международной конференции по биологической безопасности состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Д.Родригес.

В заинтересованном ключе были рассмотрены вопросы укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, проблематика двустороннего взаимодействия на профильных площадках, в т.ч. в Женеве – в преддверии очередного совещания государств-участников КБТО, а также в ходе подготовки к 9-й обзорной конференции в рамках этой Конвенции.

Кроме того, рассмотрены некоторые другие аспекты российско-венесуэльского сотрудничества в многосторонних форматах.