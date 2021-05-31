По случаю 310-летия установления первых политических контактов и 15-летия дипломатических отношений между Россией и Черногорией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 июня 2021 г. исполняется 15 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Черногорией. Первые политические контакты наших стран состоялись 310 лет назад.

Эти знаменательные даты отражают широкий спектр и глубину исторических связей двух государств. Духовная и культурная общность российского и черногорского народов, уходящая корнями в века, составляет прочный фундамент для выстраивания двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Напомним, Россия была в числе первых государств, признавших независимость современной Черногории, выразив тем самым уважение суверенной воли ее народа.

Россия готова к искреннему, открытому, честному диалогу, который призван обеспечить дальнейшее гармоничное развитие российско-черногорских отношений, свободных от конъюнктурных наслоений и постороннего вмешательства. Выступаем за восстановление взаимного доверия, продвижение созидательной повестки на благо народов России и Черногории.