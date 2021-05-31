О 30-летии российско-белизских дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел, внешней торговли и иммиграции Белиза И.Х.Кортни обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В своем послании глава российского внешнеполитического ведомства отметил пройденный Россией и Белизом немалый путь становления дружественных и равноправных связей, накопленный опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях. Выразил уверенность, что общими усилиями удастся способствовать дальнейшему раскрытию потенциала двусторонних отношений.

И.Х.Кортни в свою очередь подтвердил настрой на укрепление российско-белизских связей в представляющих взаимный интерес сферах, расширение сотрудничества в многосторонних организациях в целях выработки решений сложных региональных и глобальных вопросов, а также совместного продвижения норм и принципов международного права.