Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ В.Ю.Жеглова на заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающегося невыполнения украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 24 июня 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Констатируем отсутствие прогресса в урегулировании кризиса на востоке Украины. Подвижки, которые могли произойти на очередном раунде заседаний Контактной группы и ее рабочих подгрупп 22-23 июня, оказались невозможны в силу занимаемой украинскими властями обструкционистской позиции. В Киеве продолжают уклоняться от работы над реализацией Минских соглашений на основе субстантивного прямого диалога с представителями отдельных районов Донбасса. На этом фоне при поддержке ряда зарубежных политических спонсоров нынешнего руководства Украины там продолжают распространять миф о мнимой «российской агрессии», лишь отдаляя перспективу внутриукраинских договоренностей о мире. В итоге состоявшиеся дискуссии в Контактной группе, к сожалению, вновь завершились безрезультатно.

Накануне этих заседаний в Донбассе украинскими военными была совершена очередная вооруженная провокация. Почерк прежний: судя по всему, налицо стремление вызвать локальное обострение непосредственно перед встречей Контактной группы, чтобы со ссылкой на неудовлетворительную ситуацию в области безопасности блокировать, в том числе, политическое урегулирование.

По сообщениям донецких властей, 21 июня были убиты четверо и ранены пятеро представителей ополчения Донбасса в районе населенных пунктов Лозовое и Старомихайловка в отдельных районах Донецкой области в результате минометной атаки, а затем и гранатометного обстрела санитарного (подчеркну – санитарного!) транспорта ополченцев, который следовал с ведома украинской стороны с опознавательными знаками. Отмечается, что обстрел производился из подконтрольной вооруженным силам Украины Красногоровки. Десятки разрывов снарядов в этой местности зафиксировала и Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) (отчет от 22 июня). Подчеркнем, что эти инциденты произошли в условиях действия мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, запрещающих открытие любого вида огня.

За последние две недели это уже вторая вооруженная провокация, создающая напряженность в Донбассе. Напомним, что 11 июня диверсионно-разведывательная группа украинских военных напала на наблюдательный пост луганских ополченцев в районе поселка Голубовское – тогда были убиты пять человек. По странному совпадению эта вылазка была совершена после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки В.А.Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня, а также накануне важных международных событий, на которых затрагивалась украинская проблематика – саммитов «группы семи», НАТО, ЕС-США, а также встречи президентов В.В.Путина и Дж.Байдена.

Режим прекращения огня может и должен соблюдаться при условии отказа от тактики вооруженных провокаций и полноценного задействования координационного механизма по реагированию на нарушения при содействии Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в действующем составе – как предписано имеющимися договоренностями. Украинские военные продолжают упорно уклоняться от соответствующих контактов с представителями Донецка и Луганска в действующем составе СЦКК, подрывая тем самым «режим тишины».

Нежелание Киева вступать в диалог с Донбассом тормозит прогресс по всем аспектам урегулирования. Это касается, в том числе, гуманитарных аспектов. 21 июня в ходе неформального брифинга для государств-участников ОБСЕ на это недвусмысленно указал координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы Т.Фриш. Полностью разделяем его мнение о том, что устойчивое урегулирование невозможно без прямого диалога представителей Киева, Донецка и Луганска. Элементы такого диалога имели место в рамках непосредственных контактов по линии омбудсменов сторон, способствовавших нескольким раундам обменов удерживаемыми лицами в Донбассе. Вместе с тем, с середины прошлого года и по настоящее время наблюдается явный недостаток политической воли со стороны Киева к продолжению такого диалога.

Приведем лишь пару примеров, на которые обратил внимание уважаемый координатор Т.Фриш. Властями Украины не осуществлена т.н. «процессуальная очистка» большинства лиц, переданных Донбассу в рамках состоявшихся обменов. Уголовные производства не прекращены, а против некоторых участников обменов даже открыты повторно, в результате чего они были снова объявлены в розыск. Таким образом остаются невыполненными письменные обязательства главы делегации Украины в Контактной группе от декабря 2019 года и апреля 2020 года о предоставлении Киевом юридических гарантий дальнейшего уголовного непреследования освобожденных донбассцев. Всё это не позволяет сторонам начать подготовку следующих обменов.

Примечательно, что заблокировав работу по освобождению связанных с конфликтом лиц и удерживая многих из них на своей территории, украинская сторона отказывается согласовывать с Донбассом в Контактной группе декларацию против применения пыток, на которую Донецк и Луганск в предварительном плане давно дали свое согласие. Показательно, что представители Украины не стали обсуждать этот вопрос даже в преддверии Международного дня в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня.

Наконец, остаются сложности с реализацией одной из ключевых рекомендаций саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года – согласовать и открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения на основе гуманитарных критериев. Они также вызваны нежеланием украинской стороны осуществлять конструктивные контакты с Донбассом. Так, одновременное открытие двух пунктов пропуска «Золотое» и «Счастье» по обе стороны от линии соприкосновения в Луганском регионе затруднено в связи с неготовностью Киева предоставить там круглосуточные гарантии безопасности, а также обеспечить зеркальное патрулирование сторонами участков, примыкающих к линии соприкосновения. Эти меры необходимы для безопасного передвижения гражданских лиц.

К другим сюжетам. Как мы обращали внимание в нашем прошлом выступлении, 15 июня в Киеве прошло многотысячное молитвенное стояние верующих Украинской православной церкви (УПЦ), участники которого съехались со всей страны и выступили перед стенами Верховной Рады, а также пришли к зданию Офиса Президента Украины. Они передали властям свои предложения о путях преодоления деструктивного вмешательства властей Украины в религиозные дела и прекращении давления на УПЦ, а также мерах по защите ее верующих от дальнейшей дискриминации. На это событие отреагировал и В.Зеленский.

К сожалению, СММ полностью проигнорировала это массовое собрание, не отразив его ни в ежедневных, ни в еженедельном отчетах. В то же время, в докладах Миссии содержится, к примеру, информация о прошедшем днем ранее перед зданием парламента немногочисленном пикете, посвященном вопросам госрегулирования выпуска кинопродукции. Призываем Миссию к полноценному и ответственному выполнению мандата. Факты имеют значение.

Призываем также не снижать внимание ОБСЕ к продолжающимся ущемлениям украинскими властями прав журналистов негосударственных СМИ, установлению цензуры в информационном поле, подавлении инакомыслия и преследованиям диссидентов. Востребована информация о развитии ситуации в связи с внесудебным запретом Президентом В.Зеленским восьми телекомпаний, включая три крупнейших общенациональных новостных телеканала – «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», а также блокировке сотен Интернет-ресурсов, включая новостные порталы, размещенных в доменных зонах Украины, России, Германии, Италии и Израиля. В этом контексте важна не только деятельность СММ по мониторингу и поддержке прав человека и основных свобод, но и действенная реакция специализированных институтов нашей Организации, включая БДИПЧ и Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, которая была бы нацелена на недопущение нарушения Киевом обязательств в рамках ОБСЕ.

Призываем зарубежных кураторов нынешних украинских властей оказать на них воздействие с целью побуждения к конструктивному общенациональному диалогу. Кризис на востоке Украины может и должен быть разрешен на основе полного выполнения «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, утвержденного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и являющегося безальтернативной основой мира в Донбассе. Предписанный им прямой диалог представителей Киева, Донецка и Луганска в рамках Контактной группы – неотъемлемый элемент этого процесса, необходимый для достижения жизнеспособного урегулирования.

Благодарю за внимание.