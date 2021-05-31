Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова в видеоконференции старших должностных лиц Восточноазиатского саммита

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял участие в видеоконференции старших должностных лиц Восточноазиатского саммита (ВАС).

Повестка дня прошедших дискуссий была сфокусирована на подготовке предстоящих на площадке ВАС встреч лидеров и глав внешнеполитических ведомств. Рассмотрены актуальные региональные и глобальные проблемы, вопросы укрепления архитектуры безопасности в АТР.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах продвижения практического сотрудничества в рамках форума, в том числе в контексте борьбы с пандемией и посткризисного развития. Обсуждалась российская инициатива учреждения механизма общерегионального антиинфекционного взаимодействия, уже получившая позитивный отклик со стороны стран – членов АСЕАН. Участники заседания поддержали предложение России о принятии в ходе 16-го Восточноазиатского саммита заявления лидеров об экономическом росте через восстановление туристической отрасли.