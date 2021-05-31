К российско-американскому диалогу по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 июня состоялся телефонный разговор спецпредставителя Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронкова с заместителем заместителя Госсекретаря США Х.Амром.

С российской стороны отмечена ключевая роль ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве уникального механизма сопровождения процесса БВУ, одобренного решениями Совета Безопасности ООН. Данный коллективный формат во взаимодействии со всеми региональными игроками призван внести важный вклад в дело открытия политического горизонта в палестино-израильских отношениях, что позволит не допустить рецидивов военной конфронтации.

Условились продолжить обмен мнениями в рамках запланированной на конец июня телеконференции спецпредставителей «квартета».