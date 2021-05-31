Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказыванием генерального секретаря кабинета министров Японии К.Като о военных учениях на южных Курилах

Обратили внимание на высказывание генсекретаря кабинета министров Японии К.Като 24 июня, прокомментировавшего очередной протест Токио в связи с учениями армейских частей Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южных Курильских островах.

Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории. Еще в августе 2020 г. нотой МИД России японской стороне было четко разъяснено, что подобные демарши (кстати, чаще всего транслируемые по телефону японскими дипломатами среднего звена) лишены всякого смысла: эффективное осуществление комплекса мер по укреплению обороноспособности нашей страны и социально-экономическому развитию южных Курильских островов Сахалинской области будет продолжено.

Вместо того чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений.