Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Гватемалы П.Броло по итогам переговоров, Москва, 24 июня 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели переговоры с Министром иностранных дел Гватемалы и подчеркнули нашу общую нацеленность на дальнейшее развитие добрых, дружественных и весьма перспективных отношений между нашими странами. Обсудили двустороннюю повестку дня и сверились по актуальным международным и региональным делам.

Нас связывают давние узы дружбы. В прошлом году мы отметили 75-летие со дня установления дипломатических отношений. Сегодня мы констатировали развитие политического диалога в интересах определения перспективных направлений сотрудничества, договорились наращивать совместную работу в практических областях.

Несмотря на ситуацию в мировой экономике, которая существенно задета коронавирусной инфекцией, торговля между нашими странами в прошлом году выросла более, чем на 6%. В абсолютных цифрах это около 100 млн долл. Конечно, этого недостаточно, и потенциалы наших стран позволяют рассчитывать на гораздо более впечатляющие результаты. Договорились о необходимых шагах на этом направлении по диверсификации торгово-экономических связей.

Министр иностранных дел Гватемалы П.Броло посетил целый ряд российских учреждений, включая Госкорпорацию «Роскосмос», Министерство по чрезвычайным ситуациям, Российский фонд прямых инвестиций и Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Отметили также в позитивном ключе активное участие делегации Гватемалы во главе с Министром экономики в Петербургском международном экономическом форуме, где он выступил на специальной секции, организованной для стран Латинской Америки.

Ещё одно направление, которое мы сегодня обсуждали, позволит раскрыть дополнительные возможности для расширения экономических связей. Речь о контактах между Гватемалой и Евразийским экономическим союзом. У Министра иностранных дел Гватемалы П.Броло во время пребывания в Москве состоялись контакты с Евразийской экономической комиссией. Как я понимаю, они будут продолжены. Мы такие контакты активно поддерживаем.

У нас очень позитивные оценки гуманитарного взаимодействия, в т.ч. на таких направлениях, как образование, подготовка гражданских кадров, а также кадров правоохранительных структур. Гватемальцы обучаются на курсах повышения квалификации в ФСБ и МВД России. По линии Дипломатической академии у нас ежегодно проводятся специальные курсы для иностранных дипломатов. Гватемала там была уже активно представлена. Уверен, что эта практика с пользой для дела продолжится.

Когда мы говорим об образовании, о межвузовских обменах, есть один достаточно интересный факт. Несмотря на расстояние, девять российских учебных заведений имеют партнёров среди университетов Гватемалы. Причём это не только формальные отношения. Они реально на деле готовят и осуществляют совместные проекты. Налаживается практическое сотрудничество и в научно-технической сфере, в т.ч. по линии межвузовских обменов.

Признательны Гватемале за доброе отношение к русскому языку, он преподаётся в стране. Наши музеи сотрудничают достаточно активно, в т.ч. в рамках Центра изучения истории и культуры Майя им.Ю.В.Кнорозова, который был создан 9 лет назад по нашей инициативе и при активной поддержке Гватемалы, которая хорошо помнит вклад этого учёного в изучение истории центральноамериканской страны и её коренного населения.

Регионы, города-побратимы – это тоже характеристика российско-гватемальских отношений. Отмечу побратимство между Сочи и столицей Гватемалы – городом Гватемала, которое весьма интенсивно развивается.

Большое внимание уделили укреплению взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и в целом в области здравоохранения. Есть контракт на поставку «Спутник V». Первая партия поступила в мае-июне. Сегодня говорили о том, что надо ускорить направление последующих партий. Будем этим заниматься.

Провели инвентаризацию договорно-правовой базы. Условились ускорить проработку ряда проектов соглашений, в т.ч. в сферах образования, таможенного сотрудничества, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правоохранительной области, а также использования атомной энергии в мирных целях.

У нас очень близкие позиции, которые порой совпадают по ключевым проблемам современности. Мы за уважение международного права, укрепление центральной роли ООН, формирование более справедливой, более демократической системы полицентричного мироустройства. Подтвердили, что Россия всегда рассматривала Латинскую Америку в качестве одной из опор такого многополярного мира. Конечно же, принципы Устава ООН по нашему глубокому убеждению должны лежать в основе всех действий каждого государства на международной арене.

Подтвердили наш интерес к развитию сотрудничества с латиноамериканским регионом. В фокусе внимания был политический диалог между Россией и различными интеграционными структурами Латинской Америки и Карибского бассейна, включая СЕЛАК. Сегодня мы выразили обоюдную заинтересованность не просто в конструктивном взаимодействии России с Центральноамериканской интеграционной системой, но и в кодификации этого взаимодействия путём подписания необходимого документа. Он сейчас разрабатывается.

На днях, с 1 июля председательство в Центральноамериканской интеграционной системе перейдёт к Гватемале. Мы приветствуем тот интерес, который наши друзья проявляют к формализации статуса России в этом объединении. Готовы оперативно завершить и программу сотрудничества, которая будет сопровождать предоставление нам такого статуса.

У нас также позитивная оценка совместной работы, которая проводится в рамках Центральноамериканского парламента. Его штаб-квартира расположена в гватемальской столице. Под эгидой этого Парламента и при его содействии в последние 2-3 года состоялся ряд крупных международных форумов, в подготовке которых активное участие принимала российская сторона. В их числе такие мероприятия, как Форум по проблемам киберпреступности, международной информационной безопасности, по космосу, по взаимодействию между странами Латинской Америки и Евразийским экономическим союзом, а также по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так что ещё раз подчеркну, что несмотря на расстояние и различные логистические сложности, у нас очень богатая палитра отношений. Мы далеко не всё успели вам рассказать. Считаем, что это отношения, которые могут служить образцом для многих других двусторонних партнёров. Будем всячески углублять сотрудничество во всех областях.

Спасибо!

Вопрос (перевод с испанского): Новость касается Европейского союза. Франция и Германия предложили идею возможного проведения саммита с участием Президента России В.В.Путина. Что для этого можно сделать, и какова будет позиция России?

С.В.Лавров: Мы слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия-ЕС. Других деталей мы не знаем: о чем идет речь, какая будет повестка? Также не знаем того, согласны ли с этим все остальные члены Евросоюза. Поэтому надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду, и к чему стремятся.

Саммиты Россия-ЕС проводились раз в два года и венчали разветвленную, насыщенную архитектуру отношений между Россией и ЕС. Вся архитектура, начиная с саммитов, была разрушена в 2014 г. по известным причинам – когда ЕС смирился с антиконституционным переворотом, осуществленным вопреки гарантиям Германии, Франции и Польши. С тех пор никто из наших коллег тему саммита больше не затрагивал в наших контактах. Напомню, что Президент России В.В.Путин, Президент Франции Э.Макрон, Канцлер Германии А.Меркель регулярно общаются в других форматах, но эта тема «всплыла» впервые. Почему сейчас? Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом В.В.Путина и Дж.Байдена, состоявшимся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и им немного проявить свою самостоятельность. Посмотрим. Здесь много неясного. Прежде чем реагировать конкретно, должны понять, о чем идет речь. Ясно одно: буквально на днях ЕС утверждает новую политику в отношении Российской Федерации, сформулированную как «триединая политика» - отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно ЕС. Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то мне было бы очень интересно посмотреть, как такое гипотетическое мероприятие откроется. Сразу должен последовать «отпор», ну а потом «сдерживание». Как это всё будет сочетаться, мне пока трудно сказать. Посмотрим, во что это конкретно «выльется», тогда будем конкретно изучать.